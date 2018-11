RMC SPORT - Bianchi: "Lautaro con Icardi soluzione complessa"

© foto di Federico De Luca

Quest'oggi, nel Maracanà di RMC Sport, è intervenuto Alessandro Bianchi. L'ex ala di Inter e Cesena, in vista della sfida di domenica sera tra i nerazzurri e la Roma, ha detto la sua sul momento che entrambe le squadre stanno vivendo. Queste le sue parole:



Alessandro, un Roma-Inter dall'enorme peso specifico. Chi arriva meglio all'appuntamento?

“Secondo me entrambe le squadre partono alla pari, anche se il numero di infortuni per i giallorossi è veramente alto. La discrepanza in classifica è sicuramente considerevole, ma d'altronde è presto per i verdetti, siamo alla 13esima giornata. I nerazzurri rispetto ai capitolini sono stati più continui in stagione, ma a gara secca ogni risultato è possibile”.



Una Roma in difficoltà anche sul piano psicologico: è così importante la personalità in una squadra?

“E' certamente molto importante, specialmente quando si tratta di grandi club in cui si vive una pressione maggiore. Nei momenti di crisi trovare giocatori dallo scarso carattere è effettivamente un problema”.

Proveresti Lautaro Martinez con Icardi? La piazza lo chiede a gran voce...

“Spalletti probabilmente dovrebbe modificare qualcosa nello schieramento tattico e adattare la squadra ad un tandem così offensivo, non è un compito semplice. Magari in partite un po' meno impegnative il tecnico nerazzurro potrebbe tentare anche questo tipo di azzardo.”

In quale giocatore dell'Inter ti rivedi?

“Difficile rispondere, forse Candreva è quello che mi assomiglia di più per caratteristiche tecniche”.