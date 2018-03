RMC SPORT - Biazzo: "Non si vedeva un Napoli così forte da decenni"

Nella serata di ieri, il giornalista Salvatore Biazzo ha rilasciato una intervista a 'RMC Sport', nel corso di 'AtuttoNapoli', nella quale ha ricordato Luigi Necco, giornalista scomparso nelle ultime ore all'età di 84 anni (clicca sul link in basso per l'intervista integrale).

Successivamente, Biazzo s'è espresso sulla corsa Scudetto del Napoli. Questo il suo pensiero: “Scudetto ancora possibile? Tutto lo è nel mondo del calcio, l'ha dimostrato la Juventus che è arrivata a superare il Napoli in graduatoria. I processi si fanno alla fine, il Napoli finora non ha vinto nulla ma ha una grandissima squadra. Non si vedeva una formazione così forte da decenni, può vincere e deve vincere lo Scudetto", ha detto Biazzo che prosegue. “Intanto è banale dire che bisogna recuperare in classifica, dunque non bisogna perdere il passo della Juventus. I bianconeri hanno anche le coppe da giocare, il Napoli deve solo vincere altrimenti si creerebbe un paradosso: due anni fa c'era Higuain che realizzò 36 gol senza conquistare lo Scudetto, adesso c'è una squadra che viaggia alla velocità della luce senza vincere nulla. Se così fosse, bisognerebbe rivedere anche le strategie del club".