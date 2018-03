RMC SPORT - Bigica: "Avrei voluto far vincere la Fiorentina, peccato"

Fonte: Dagli inviati Simone Lorini e Lorenzo Marucci

"Ci siamo abbassati troppo dando campo all'Inter dopo aver fatto gol". Analisi della sconfitta per Emiliano Bigica, tecnico della Primavera della Fiorentina, dopo la finale del Viareggio persa contro l'Inter: "Il nostro torneo è stato molto faticoso perché abbiamo giocato su campi pesanti. Devo dire che mano a mano che andavamo avanti siamo andati in crescendo. Oggi è stata una partita equilibrata anche se abbiamo sofferto sui calci da fermo nel primo tempo. Queste partite hanno equilibri molto sottili e ai supplementari le forze erano sempre meno e solo grazie ad un errore si poteva sbloccare il risultato, infatti è stato così".

Sul futuro?

"È giusto che adesso i giocatori stiano per conto loro anche se abbiamo poco tempo perché sabato dobbiamo rigiocare a Napoli, una partita complicata per noi e dobbiamo continuare il percorso positivo che stiamo portando avanti. Potevamo essere tra quelle che poteva arrivare in finale, abbiamo eliminato Empoli, Sassuolo e Juve e quindi devo dire che il nostro percorso è stato in crescendo e sono molto felice così perché ho dato ai ragazzi la possibilità di giocare una finale e ci rifaremo. Adesso io vivo la Fiorentina e volevo riportare questa coppa dopo tanti anni a Firenze, purtroppo non ci sono riuscito ma sono orgoglio dei miei ragazzi che hanno dato tutto".

Sul campionato?

"Siamo a quattro punti dall'Inter in campionato, dobbiamo essere bravi a rimetterci sulla giusta strada per dire la nostra anche in campionato. Questa squadra ha voglia di raggiungere gli obiettivi".

Pioli?

"Mi ha fatto molto piacere la sua presenza ma anche quella della dirigenza perché era una motivazione in più per i ragazzi".