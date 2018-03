RMC SPORT - Bigica: "Questi ragazzi meriterebbero la finale"

Fonte: Dal nostro inviato, Andrea Piras

Emiliano Bigica, tecnico della Fiorentina Primavera, ha parlato ai microfoni di RMC Sport dopo la vittoria contro il Sassuolo, che porta i toscani in semifinale del torneo di Viareggio: "Sono contento di aver raggiunto la semifinale: i ragazzi hanno meritato questo traguardo per quanto fatto nel torneo e da tre mesi a questa parte. Sapevamo che giocando dopo due giorni, e venendo da quattro partite su campi pesanti, ci sarebbe stato qualcuno più affaticato, come ad esempio Diakhaté, Valencic e Ranieri, che hanno giocato di più. I primi due hanno accusato di più la lunghezza del campo e il dinamismo dell'avversario, non lavorando bene in interdizione. Queste sono cose che si possono aggiustare e che capitano alla quinta partita in dieci giorni. Difficile trovare una squadra corta per tutti e novanta i minuti. Il risultato premia chi ha creato di più in campo: abbiamo preso ancora due gol, dando morale agli avversari in una situazione di controllo. Se vinci 2-0 a poco dalla fine del primo tempo, regalando un gol con superficialità, ci sta che loro prendano fiducia. Ci sono momenti in cui domini e altri in cui devi soffrire: i ragazzi sanno farlo e quando si sentono punzecchiati hanno energie che riescono a tirare fuori. Ho fatto giocare gli stessi per la seconda volta di fila, ci può stare. Mi prendo questa semifinale e siamo già concentrati per questa sfida bella e affascinante con la Juve. Non vinciamo il torneo dal '92 e questi ragazzi meriterebbero almeno la finale. Brancolini? Ha preso quattro gol ma senza mai avere responsabilità. Nella gestione della partita e nella personalità mi fa stare tranquillo. Non è facile giocare per un 2001: è profilo importante. Troppa sofferenza? Ci è mancata freschezza per accorciare in avanti ma a volte siamo ripartiti nel modo giusto. Se lo facciamo e si ha la forza di segnare poi il 3-2 significa che la squadra vuole fortemente il risultato ed ha obiettivi nella testa. Purtroppo a volte ci complichiamo la vita da soli. Veniamo da quattro partite molto pesanti e giocate ai massimi livelli; anche per questo oggi i ragazzi sono stati bravi a soffrire nei momenti di difficoltà nonostante la capibile stanchezza. Faccio loro i miei complimenti perché si sono meritati questa semifinale. Incontreremo la Juventus e una semifinale meglio di così non me la potevo immaginare. Adesso ci riposiamo e riacquistiamo le energie necessarie per affrontare la Juve. Da tre mesi a questa parte i ragazzi lavorano da squadra e proprio il gruppo è la nostra forza. Spero che sia una bella giornata e che i tifosi vengano, vorrebbe dire anche per i ragazzi abituarsi a giocare con tanto pubblico. Meglio di Fiorentina-Juventus a livello giovanile non si può".