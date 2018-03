RMC SPORT - Biglia: "Mondiale senza Italia non è lo stesso"

Fonte: Dal nostro inviato a Manchester, Andrea Losapio

Il centrocampista dell'Argentina e del Milan Lucas Biglia ha analizzato così a RMC Sport la vittoria in amichevole contro l'Italia: "L'Italia è in fase di costruzione. Ha tanti giovani di qualità e ancora quattro anni per prepararsi al prossimo Mondiale. I risultati delle amichevoli non contano. Speriamo che l'Italia possa tornare presto a giocare le coppe, perché il Mondiale senza gli azzurri non è lo stesso. Nei primi minuti del secondo tempo l'Italia ci ha creato delle difficoltà stasera, questo dimostra che è una Nazionale con dei valori importanti. C'è bisogno però di lavoro, perché Di Biagio è appena arrivato e l'età media è molto bassa. Milan? Adesso penso solamente all'amichevole con la Spagna. Poi come club ci aspetta una settimana dura, ma se vogliamo recuperare punti dobbiamo fare qualcosa di più. Cutrone? Sono felice per il suo esordio, se lo merita per quello che sta facendo al Milan".