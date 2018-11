© foto di Federico De Luca

Il direttore sportivo del Bologna Riccardo Bigon, nel corso della lunga intervista concessa a RMC Sport Network, ha parlato anche delle idee in vista del mercato di gennaio: "In linea di massima non faremo nulla, la rosa è ampia e completa. Poi è ovvio che il mercato di gennaio sia legato alla classifica. In questo momento, numericamente, la rosa è conforme a quelli che sono i nostri obiettivi".