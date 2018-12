RMC SPORT - Bini: "In due anni l'Inter può colmare il gap con la Juve"

Graziano Bini, ex calciatore dell'Inter, ha analizzato il match dello Stadium fra la Juventus e i nerazzurri, attraverso i microfoni di RMC Sport: "Sto vedendo un'ottima Inter e una discreta Juventus. Speriamo bene, non vorrei portare male. Credo che l'Inter con la nuova presidenza potrà permettersi un mercato importante. Il gap con la Juventus credo si possa appianare in uno o due anni. Le ammonizioni agli interisti? Ci stavano, non ci sono stati errori clamorosi. L'errore clamoroso è quello di Gagliardini sottoporta. Borja Valero al posto di Politano? Serve per coprirsi un po' di più con lo spagnolo, con un Politano che è stato fra i migliori del primo tempo. Non so se c'è un problema fisico, altrimenti non lo avrei tolto. L'assenza di Nainggolan? Quando sta bene è un giocatore che manca sicuramente. Al posto di Gagliardini lo vedo molto bene. Ha la personalità per fare la differenza. Speriamo di recuperarlo per la prossima settimana. Lo scambio Nainggolan-Zaniolo? Sto scoprendo adesso il centrocampista della Roma. L'ho visto domenica e devo ammettere che non lo avrei ceduto per nessun giocatore. E' la vecchia mezzala come Zaccarelli. Un giocatore completo. Si avvicina anche a Marchisio. Può diventare un calciatore importante. La scomparsa di Gigi Radice? Mi dispiace molto e faccio le condoglianze alla famiglia. Era una brava persona e un grande allenatore. Con lui ho vissuto un anno molto bello. Era una persona che sapeva scherzare e che sapeva dire la parola giusta al momento giusto. La Champions League? Per come valuto l'Inter di quest'anno, con la miglior campagna acquisti degli ultimi sette anni, non centrare la qualificazione sarebbe un fallimento".