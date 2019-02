RMC SPORT - Binotto: "Bologna questa sera non inferiore alla Roma"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ex calciatore Jonatan Binotto a RMC Sport 'Live Show':

Dopo un buon primo tempo e tante occasioni, il Bologna va sotto contro la Roma su rigore...

"È la legge che ti punisce con le grandi squadre. Quando crei tanto e non concretizzi, vai sotto. Grandissima prestazione di personalità e voglia dei giocatori rossoblù, che stanno dimostrando di volere la salvezza. Questa sera non sono al di sotto della Roma. Mihajlovic ha dato grandi motivazioni. Ora la squadra va ad attaccare in avanti, prima si aspettavano gli avversari dietro il centrocampo".

Su El Shaarawy:

"Ha trovato la mentalità giusta nella Capitale. È cresciuto e ha fatto esperienza anche attraversando momenti di difficoltà. Nell'uno contro uno crea sempre superiorità numerica, adesso la Roma non può fare a meno di lui".

Destro potrà essere un'arma importante per il Bologna?

"I numeri sono dalla sua parte, è il giocatore in rosa che ha più gol alle spalle. Diventa determinante quando viene messo in condizione di rendere al meglio".

Sulle colpe di Filippo Inzaghi:

"Un allenatore non si vuole far male da solo. Ci sono state una serie di situazioni che hanno portato il Bologna a deprimersi. Non è stata tutta colpa di Inzaghi, le responsabilità vanno divise. Il cambio in panchina ha dato una scossa all'ambiente, adesso anche i tifosi vanno allo stadio con più motivazione. Se il Bologna continuerà a giocare così, si tirerà presto fuori dalla zona retrocessione".

Un commento sulla lotta salvezza?

"In questo momento Chievo e Frosinone hanno qualcosa di meno rispetto al Bologna e all'Empoli, che cerca sempre di giocare a calcio. È una bella lotta, anche la SPAL, l'Udinese e il Cagliari se la giocheranno fino alla fine".