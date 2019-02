RMC SPORT - Birindelli: "Dybala-Salah? Vedo incompatibile lo scambio"

Nel corso della trasmissione ‘Stile Juventus’, in onda su RMC Sport, è intervenuto l’ex bianconero Alessandro Birindelli per analizzare il momento della Juventus:

Sullo scambio Dybala-Salah: “Di clamoroso ormai non c’è più niente, abbiamo visto di tutto dopo Cristiano Ronaldo, che sembrava una cosa impensabile. Abbiamo visto anche Bonucci passare dal Milan alla Juventus. Dobbiamo abituarci a questo tipo di mercato. Sicuramente è una cosa molto suggestiva, ma se vado a vedere i due giocatori e in che struttura di squadra sono vedo abbastanza incompatibile uno scambio tra Salah e Dybala, per come intende il calcio Klopp. Sono due grandi campioni, ma per il gioco che fa Klopp non ce lo vedo. Sono diversi e con caratteristiche diverse. Se mai dovesse avvenire questo scambio ci sarebbe anche qualche cambio dal punto di vista tattico. Salah è uno di movimento negli ultimi 20-25 metri e ha queste grandi folate quando parte palla al piede, Dybala predilige la palla sui piedi, andare alla conclusione vicino alla porta. La vedo difficile, a meno che la Juventus non stia pensando a un cambio”.

Probabilmente la Juventus punterà a prendere prima un difensore: “E in questo momento costano. I difensori sono quasi una rarità. Bisognerebbe clonare Chiellini. È un punto di riferimento per tutta la difesa. Credo che la Juventus si stia già muovendo, poi è capitato l’affare Bonucci e sono andati su di lui. Penso sia questo l’obiettivo principale prima di un attaccante, che ha preso quest’anno. Credo che se farà degli interventi magari cambierà qualcosa in mezzo al campo”.

La Juventus a giugno due cessioni importanti potrebbe farle: “Loro hanno chiaro quello che devono fare. Spero di vedere una Juventus sempre più italiana. Faccio i complimenti alla Roma che al di là del buon risultato ha messo in campo dei giocatori italiani importanti. Spero che anche le altre vadano dietro a questo trend. Applausi agli Spinazzola, ai De Sciglio ecc. Spinazzola diverrà un grande giocatore? Sono d’accordo. Proviene da un grande laboratorio come quello dell’Atalanta. Ho visto anche la crescita che ha fatto Cristante. È un giocatore secondo me fondamentale per la Nazionale. Spinazzola potrebbe diventare assolutamente un leader assoluto”.