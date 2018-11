RMC SPORT - Bisoli: "Nella testa di Ancelotti le 4 punte devono coesistere"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Pierpaolo Bisoli, ex allenatore del Padova, parla ai microfoni di RMC Sport del campionato italiano e di ciò che bisogna aspettarsi dalle prossime giornate in tema di lotta per il titolo: "La Juve ci ha abituato a dominare e quest'anno si è rinforzata. Nonostante Napoli e Inter abbiano fatto tanto per migliorarsi, il gap con i bianconeri è ancora notevole. Dalla Juventus non esce mai una criticità, Allegri ha una rosa ampia e se mancano un paio di giocatori nessuno se ne accorge. Diverso se accade ciò nel Napoli, anche se Ancelotti sta provando a coinvolgere tutti. Credo che nella testa di mister Ancelotti, per mettere in difficoltà la Juve, i 4 uomini offensivi dovranno coesistere: prima o poi arriverà a questa soluzione. Così facendo si potrebbe ridurre il gap con i bianconeri".