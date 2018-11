RMC SPORT - Bisoli: "Ronaldo fuori dal Pallone d'oro per l'età"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Le parole di mister Pierpaolo Bisoli su RMC Sport:

Domani torna la Serie A dopo la sosta...

"La Juve ci ha abituato a dominare e quest'anno si è rinforzata. Nonostante Napoli e Inter abbiano fatto tanto per migliorarsi, il gap con i bianconeri è ancora notevole. Dalla Juventus non esce mai una criticità, Allegri ha una rosa ampia e se mancano un paio di giocatori nessuno se ne accorge. Diverso se accade ciò nel Napoli, anche se Ancelotti sta provando a coinvolgere tutti".

Sulle scelte in attacco di Ancelotti:

"Credo che nella testa di mister Ancelotti, per mettere in difficoltà la Juve, i 4 uomini offensivi dovranno coesistere: prima o poi arriverà a questa soluzione. Così facendo si potrebbe ridurre il gap con i bianconeri".

Sulla lotta Champions:

"L'Inter ha qualcosa in più delle altre, che cercheranno fino alla fine di arrivare tra le prime 4".

Si spiega la sconfitta dell'Inter a Bergamo prima della sosta?

"I giocatori devono adattarsi al metodo Spalletti, che ha un suo modo di vedere le cose e di allenare. Ha tracciato una strada importante, deve continuare così: ha bisogno di tempo. Non è colpa di nessuno, la storia dice che nell'ambiente nerazzurro ogni tanto si fa qualche passo falso, cosa che non accade nel mondo della Juventus".

Ronaldo escluso dal Pallone d'Oro?

"Per età è forse giusto che vengano premiati altri più giovani e sono convinto che infatti premieranno Mbappè. Ronaldo ha portato una cultura fuori dalla norma, nei giorni di riposo fa 3-4 ore di allenamento personale. È un super campione e un super professionista, è una macchina che porta anche soldi. Dove va lui c'è il pienone: io volevo andare a vedere la gara contro il Chievo ma non ho trovato i biglietti".