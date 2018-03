RMC SPORT - Bizzotto: "Udinese, Oddo farebbe bene a restare"

Le dichiarazioni del giornalista di Rai Sport Stefano Bizzotto, raccolte da RMC Sport a margine della festa per gli 80 anni di Bruno Pizzul: "Contro la Juventus l'Udinese deve andare in campo con la leggerezza di non aver niente da perdere ma al tempo stesso non con presunzione. Con la giusta lealtà. Oddo farebbe bene a restare ancora un anno? Si. Questa squadra l'ha presa in corsa, secondo me lui deve dimostrare di saper far bene dall'inizio gestendo la campagna acquisti e la squadra nell'arco di una stagione intera. Oddo ha fatto bene, adesso è un po' in calo di risultati ma non di gioco. Adesso l'Udinese si trova in una situazione che nel bene o nel male la tiene lontano da tutto, sia in ottica Europa che anche guardandosi alle spalle. Per cui ha il vantaggio di poter giocare con serenità, magari per valorizzare giocatori su cui costruire la prossima stagione. Questa per l'Udinese deve essere la chiave di quello che resta per il prossimo campionato. Jankto e Barak? Auguro all'Udinese di poterli avere tutti e due ancora un anno, al pari di Oddo".