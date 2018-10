RMC SPORT - Bjelanovic: "Juranovic? È maturato. Ne sentiremo parlare"

© foto di Federico De Luca

Sasa Bjelanovic, ex attaccante del Torino e oggi ds dell'Hajduk Spalato, ha così parlato in esclusiva ai microfoni di Garrisca al Vento, trasmissione che va in onda su RMC Sport, curata e realizzata dalla redazione di FirenzeViola.it, soffermandosi sul terzino croato Josip Juranovic: "E' un ragazzo che è rimasto un po' in ombra nel calcio croato anche se negli ultimi mesi ha fatto un'esplosione. Ora è maturato ed ha qualità fisiche importanti ed è un giocatore del quale sentiremo parlare di sicuro".