RMC SPORT - Bjelanovic: "Ruiz l'arma in più del Napoli. Pjaca bloccato"

© foto di Federico De Luca

Nel corso del secondo tempo di Genoa-Napoli Sasa Bjelanovic, ex attaccante oggi direttore sportivo dell'Hajduk Spalato, ha parlato a RMC Sport Live Show: "Un campo come stasera è la cosa peggiore in cui giocare. Ci si aspettava una vittoria facile per il Napoli".

Bocciatura per Zielinski e Milik?

"Non penso, credo siano turnazioni normali visto anche che Ancelotti è solito fare tanti cambi. Su Fabian Ruiz non c'erano tante certezze ma si sta dimostrando un ottimo acquisto e sarà l'arma in più per il Napoli in questa stagione".

Fiorentina, Pjaca continua a non convincere. Che ne pensi?

"Non so cosa gli sta succedendo. Adesso sta diventando anche una situazione pesante perché anche l'allenatore potrebbe cominciare a perdere la pazienza. Nel calcio dopo un certo periodo finiscono anche i crediti, l'infortunio è alle spalle ma è bloccato a livello psicologico, tocca a Pioli risolvere la situazione".

L'Hajduk Spalato oggi ha vinto. Come giudichi il campionato della sua squadra?

"E' una situazione strana perché non siamo abituati a stare in questa posizione di classifica ma abbiamo dovuto abbassare tanto il budget. Comunque speriamo bene anche perché abbiamo ragazzi giovani interessanti".

Domani Milan-Juventus, che gara ti aspetti?

"La Juve porterà la rabbia dopo la sconfitta in Champions e vorranno recuperare ciò che hanno lasciato contro lo United. Avranno tanta voglia di vincere e rimettersi in riga dopo la batosta con il Manchester".