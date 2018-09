RMC SPORT - Bolchi: "Non avrei mai dato quel rigore all'Inter"

© foto di Federico De Luca

Bruno Bolchi, ex allenatore e giocatore dell'Inter, ha commentato ai microfoni di RMC SPORT il discusso arbitraggio di Mazzoleni nel match tra i nerazzurri e la Fiorentina, in particolare il contestato rigore concesso ai nerazzurri: "Sul calcio di rigore faccio un discorso generale, un difensore quando è al limite dell'area non deve mai allargare il braccio. Ma non avrei mai dato questo penalty".