RMC SPORT - Boldi: "Sarebbe l'ora che il Milan vincesse il derby"

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Massimo Boldi, attore e grande tifoso del Milan, a RMC Sport Quelli della Notte ha parlato così: "Cristiano Ronaldo è come il vino, più invecchia e meglio è".

Per la Juventus è chiusa l'avventura in Champions?

"Dopo questa partita sì. Adesso chiaramente alla Juve resta solo lo scudetto, deve vincere il campionato".

Domani sera c'è il derby cosa dici del Milan?

"Sarebbe ora che il Milan vincesse. Meritiamo una vittoria contro l'Inter. Gattuso mi piace molto. Molto probabilmente sarò presente domani a San Siro e sarà ancora più emozionante come partita".

Cosa pensi del Napoli?

"Penso che dovrebbe vincere lo scudetto e per questo sarebbe stato meglio che la Juventus proseguisse in Champions League. Ora invece è più difficile. Aurelio De Laurentiis? Per me è un amico e non posso criticarlo. Siamo cresciuti insieme".