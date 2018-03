RMC SPORT - Bologna, ag. Santurro: "Tranquillo e pronto per la Roma"

Fonte: intervista di Lorenzo Marucci

Alessandro Guglielmino, agente del portiere del Bologna Antonio Santurro (ne è il manager insieme a Domenico Daniele della DGP management), ha parlato a RMC Sport del probabile esordio del portiere rossoblù contro la Roma: "Questo momento lo aspettavamo da tanto. Visto la squalifica di Mirante c'è la grossa possibilità che Antonio possa giocare. Sta vivendo il momento con tranquillità, è molto carico, sono sicuro che sarà pronto. E' un portiere che ha fatto la gavetta, dai dilettanti alla C. Ha avuto una scuola importante al Parma con Bucci e Mirante. E' bravo nelle uscite, è reattivo e sa giocare coi piedi. Fra i pali è davvero molto forte. Il rinnovo? Abbiamo firmato da poco per altri due anni con soddisfazione da entrambe le parti. Mi auguro che il futuro sia qua al Bologna, ma vediamo. Abbiamo parlato con Bigon, qualora non dovesse esserci la possibilità di giocare nel Bologna potremmo cercare una soluzione comune per andare a trovare minuti per poi tornare qua. Quest'anno ha giocato molto poco. Ha fatto qualche amichevole e qualche gara con la Primavera, manca del ritmo partita ma dà sempre tutto se stesso e non avrà problemi a difendere la porta del Bologna. Anche se una partita più morbida sarebbe stata presa con maggiore tranquillità. Ma queste sono le partite in cui lui riesce a dare il meglio".