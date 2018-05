RMC SPORT - Bologna, Crisetig: "Peccato non aver fatto punti oggi"

Fonte: Dall'inviato Marco Spadavecchia

© foto di Federico Gaetano

Il centrocampista del Bologna Lorenzo Crisetig commenta così la gara persa contro la Juventus in zona mista: “C’è rammarico di non essere riuscito a portare a casa nemmeno un punto dopo una partita così. Siamo comunque contenti di aver fatto una buonissima prestazione, sapevamo che loro avevano grandissime individualità. Il rigore? Non commento, c’è anche il VAR e gli arbitri sono aiutati, quindi penso sia giusto così. Douglas Costa? Oggi è entrato molto bene, è stato lui l’artefice della rimonta bianconera. Lo Scudetto? Ci sono ancora due partite, per adesso i punti sono 7, non so come andrà a finire”.