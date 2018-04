RMC SPORT - Bologna, Gonzalez: "Ottima prestazione, ma il calcio è così"

Fonte: dal nostro inviato Andrea Piras

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Giancarlo Gonzalez, difensore del Bologna, ha parlato in mixed zone dopo la sconfitta contro la Sampdoria arrivata nel finale: “La prestazione è stata positiva, molti compagni che non giocavano da tempo hanno sfoderato un'ottima gara, abbiamo messo in difficoltà la Sampdoria in casa loro, ma alla fine questo è il calcio. Noi non siamo riusciti a segnare e loro con una giocata un po' fortunata alla fine si portano a casa tre punti. Adesso dobbiamo alzare la testa subito, non c'è tempo per piangere quando giochi in Serie A. Gol? Dobbiamo guardare il video e sicuramente c'è qualche errore nell'azione che porta alla loro rete anche se Zapata ha avuto anche fortuna che la palla gli sia rimasta lì dopo la respinta. Ne parleremo negli spogliatoi, analizzeremo questo episodio perché siamo sempre concentrati sul nostro miglioramento”.