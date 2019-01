Fonte: Dario Ronzulli

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Bologna è pronto a cambiare ufficialmente allenatore. Secondo quanto raccolto da RMC Sport, nella giornata di oggi Sinisa Mihajlovic sarà infatti in città per definire il suo accordo coi felsinei. Il tecnico serbo sostituirà in panchina Filippo Inzaghi, che paga la brutta sconfitta incassata col Frosinone e l'attuale terzultimo posto in classifica.