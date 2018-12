RMC SPORT - Bologna, Skorupski: "Punto che ci dà il sorriso"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lukasz Skorupski, portiere del Bologna, dopo il pareggio contro Milan ha parlato in zona mista anche a RMC Sport: "Gli ultimi dieci minuti potevamo anche attaccare ma va bene così. Prendiamo il pareggio. E' stata una settimana difficile perché quando non si vince non c'è un bel clima. Questo pareggio ci dà un po' di sorriso. Noi facciamo il massimo in allenamento e ci credo a quello che stiamo facendo. Dobbiamo provare a fare punti con tutti. Anche quello di oggi è un punto importante contro il Milan. Stiamo lavorando bene in fase difensiva, stasera non abbiamo preso gol ed è molto importante".