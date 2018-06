RMC SPORT - Bonetti: "Roma, brutto segnale perdere Alisson e Nainggolan"

Fonte: Dall'inviata Luciana Magistrato

A margine del premio D Club, l'ex difensore, tra le altre di Roma, Juventus e Inter, Dario Bonetti ha parlato a RMC Sport Network del momento dei giallorossi, con le possibili cessioni di Alisson e Nainggolan: "Sarebbe un segnale negativo, poi dipenderebbe dagli eventuali sostituti. Ma la qualità non basta, serve un senso di appartenenza senza il quale si riparte da zero".

Con Ancelotti il Napoli può diventare più competitivo nella lotta con la Juventus?

"È una squadra competitiva e Ancelotti sa come si fa a vincere. È importante che qualcosa alla fine resti in mano, Carlo è un asso in questo e il Napoli farà un salto di qualità".

Il Milan aspetta novità dall'UEFA.

"Mi auguro, per tutti i tifosi, per la società, l'allenatore e i giocatori, che i risultati sul campo non vengano alterati da qualche giudizio d'ufficio".

Dopo l'esperienza in Romania dove rivedremo Bonetti?

"Mi piacerebbe ripetere un'esperienza in Africa (dal 2010 al 2012 ha guidato lo Zambia, ndr), è un continente molto interessante".

Che idea si è fatto della mancata qualificazione dell'Italia?

"Stiamo pagando il lavoro negativo fatto a livello di settore giovanile. Questa generazione fa fatica: andare ai playoff in un girone con la Spagna era immaginabile, ma con la Svezia si doveva passare".

Le favorite di Bonetti per i Mondiali?

"Le solite, qualità ed esperienza sono importanti. Potrebbe essere l'anno del Brasile".