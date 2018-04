RMC SPORT - Bonfrisco: "Cambierei la regola del fuorigioco"

L'ex arbitro Angelo Bonfrisco nel suo intervento ad RMC Sport ha commentato così la gestione dell'arbitro Damato nella partita di campionato tra Fiorentina e Lazio: "Potrebbe essere la partita del prototipo per far vedere come utilizzare il VAR, perché è stato utilizzato in tutte le sue opportunità. C'è stato un po' tutto. Il VAR evidentemente anche in questa dimensione, un po' ripetuto, fa un po' perdere la concentrazione e la direzione dell'arbitro. Devo dire che ieri i dubbi per quanto mi riguarda mi sono rimasti anche sulle valutazioni del VAR, perché ci sono state delle valutazioni al limite che non mi trovano d'accordo al 100% nonostante le supervisione del VAR. Questo identifica che c'è evidentemente ancora della difficoltà nel sommare quello che vede l'arbitro in campo con quello che vede l'arbitro al video, e arrivare poi evidentemente ad una decisione che dal punto di vista regolamentare dovrebbe essere quella più corretta".

Il VAR interviene in caso di chiaro errore. Per cui se l'arbitro ha dato una sua interpretazione, non essendoci chiaro errore, allora il VAR non va a fargli correggere la decisione?

"La discussione la porterei ad un livello più alto. Il protocollo dovrebbe prevedere che la sommatoria delle informazioni dell'arbitro di campo e le informazioni che ha l'arbitro davanti al mezzo dovrebbero portare alla decisione più corretta. Sennò a me pare che molte volte si lascia comunque quello che si è deciso in campo anche se probabilmente 8 su 10 avrebbero fatto una cosa inversa. Allora qualche perplessità rimane. Non solo sulla decisione ma anche sulla messa in pratica del VAR, quindi parlo proprio del protocollo del VAR".

In due episodi differenti sul fuorigioco in occasione delle gare dell'ultimo turno di Udinese e Fiorentina, la decisione, diversa, è rimasta quella del campo perché non si parlava di chiaro errore?

"Si è lasciata la decisione del campo perché anche qui il protocollo prevede che dove il mezzo elettronico avesse anche lui un minimo di dubbio, allora si taglia fuori. Se l'assistente aveva dato fuorigioco resta fuorigioco, se invece era stato assegnato il gol allora resta la rete. Anche in questo caso non è tanto un problema di protocollo ma sul fuorigioco credo sia proprio il livello tecnologico che deve alzarsi un minimo. Se c'è una persona davanti al video devo avere l'opportunità e la certezza, fosse pure di 5 centimetri, di dire all'arbitro se è fuorigioco oppure no. La regola è quella e non possiamo più avere una tolleranza in cui a volte la mettiamo in pratica ed altre no. Sul fuorigioco visto e considerato il confine che secondo me è errato nella regola, che dice che qualunque parte del corpo che può fare rete non deve essere più avanti del difensore, ed io cambierei la regola del fuorigioco, ma nel momento in cui questo è il confine devo avere l'opportunità di dire all'arbitro che è fuorigioco, anche se è di 3 centimetri".

Rocchi è la scelta migliore per Juventus-Napoli del prossimo turno?

"Migliore in assoluto forse no, però credo che l'alternativa era Orsato e per come sono stati utilizzati gli arbitri si è capito che il viatico era stato aperto per Rocchi. In questo momento credo siano i due che più ci rappresentano per cui uno vale l'altro. L'unica alternativa poteva essere Orsato, quindi va benissimo Rocchi".