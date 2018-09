RMC SPORT - Boni: "Italia col problema del gol. Proverei il 4-3-1-2"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Loris Boni, ex di Roma e Sampdoria, ha parlato anche di Nazionale nel suo intervento a RMC Sport durante il 'Night Show': "Mancini, anche se faticosamente, deve trovare il gruppo su cui insistere a lavorare. Problema del gol? Perché non provare il 4-3-1-2, forse daremmo più profondità e creeremmo i presupposti per più azioni d'attacco. Non diamo la possibilità ad attaccanti come Immobile, Belotti e Balotelli di poter usufruire di palle giocabili. Balotelli? Lo avrei convocato per farlo allenare e rimanere nel gruppo ma non per giocare. Se non è in condizione non gioca e fa gruppo".