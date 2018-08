RMC SPORT - Boni: "L'Atalanta ha dominato nel primo tempo"

© foto di www.imagephotoagency.it

Loris Boni, ex giocatore della Roma, a RMC Sport Live Show dopo il pareggio dei giallorossi contro l'Atalanta: "E' stata una partita bella ed entusiasmante. Sul piano del gioco l'Atalanta ha fatto meglio, dominando per tutto il primo tempo. Nella ripresa il calo dell'Atalanta ha permesso alla Roma di trovare anche il pareggio. La squadra di Gasperini anche senza molti titolari ha dimostrato di essere una squadra che sa quello che vuole".

Pastore ha fatto un gran gol, poi si è spento. Qual è il suo vero ruolo?

"Dovrebbe dare di più dalla trequarti in su. Pensavo che il gol potesse dargli fiducia e morale e invece fa molta fatica ad entrare in un certo meccanismo. Sicuramente sta mancando il miglior Pastore al gioco della Roma".

Alla Roma deve diventare più solida in difesa...

"Sì è vero in difesa non hanno fatto bene. Ho visto tutta la difesa in grande difficoltà con Zapata che sull'esterno sinistro ha creato grandi difficoltà".

Zapata rispetto a Petagna dà un'altra dimensione all'attacco dell'Atalanta?

"E' maturato moltissimo negli ultimi due anni. Ora è molto più incisivo e nelle ripartenze ha messo in difficoltà tutti, anche Manolas. La Sampdoria ha rinunciato a Zapata per prendere dei soldi"