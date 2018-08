RMC SPORT - Boni: "Pastore deve dare di più in fase offensiva"

© foto di www.imagephotoagency.it

Loris Boni, ex giocatore della Roma, ha parlato a RMC Sport dopo il pareggio dei giallorossi contro l'Atalanta: "E' stata una partita bella ed entusiasmante. Sul piano del gioco l'Atalanta ha fatto meglio, dominando per tutto il primo tempo. Nella ripresa il calo dell'Atalanta ha permesso alla Roma di trovare anche il pareggio. Pastore? Dovrebbe dare di più dalla trequarti in su. Pensavo che il gol potesse dargli fiducia e morale e invece fa molta fatica ad entrare in un certo meccanismo. Sicuramente sta mancando il miglior Pastore al gioco della Roma".