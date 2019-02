© foto di Federico De Luca

Nel corso di ‘Stile Juventus’, ai microfoni di RMC Sport, è intervenuto l’ex calciatore Massimo Bonini per analizzare i temi di Atletico Madrid-Juventus: “Sono partite molto affascinanti queste di Champions, si difende sempre di meno. Spero che anche questa sera ci sia una partita offensiva. Bentancur o Emre Can? Uno vale l’altro, non cambia più di tanto. Sono affidabili, di qualità e di quantità. Penso che l’uno o l’altro cambi poco. Il problema è la Juventus che deve giocare da squadra, molto propositiva”.

Come hai visto la Juventus nelle ultime giornate? “Non so se fosse un calo programmato. Avendo così tanti impegni è difficile trovare la concentrazione giusta. È una partita difficilissima quella con l’Atletico, è una squadra che gioca in contropiede. La Juventus deve vincere se vuole vincere questa Champions. Bisogna sempre ragionare nell’ottica dei 180 minuti”.