RMC SPORT - Bonucci: "Un giorno spero di tornare a sentire i cori per me"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Leonardo Bonucci, dopo la vittoria della Juve in Champions League, ha parlato in zona mista anche ai microfoni di RMC Sport soffermandosi principalmente sul suo contestato ritorno in bianconero: "Questa settimana è stata importante perché sono arrivate due vittorie fondamentali per reinserirmi in un ambiente che per me è tornato ad essere casa. Obiettivo? Tornare a vincere con la Juve, possibilmente in Europa. Spero un giorno di risentire i cori per me".