RMC SPORT - Bordon: "Inter, partita trappola. Ora è dura"

L'ex portiere dell'Inter Ivano Bordon è intervenuto al Live Show di RMC Sport nel corso del primo tempo di Iinter-PSV: "E' una sorpresa vedere un Barcellona con così tante riserve ma non ho capito quale impegno così importante possano avere gli spagnoli domenica. Nella rosa del Barcellona però non c'è molta differenza tra i titolari e i panchinari".

Quante colpe sono di Spalletti in questa crisi di novembre dell'Inter?

"Non mi sento di dare colpe al tecnico nerazzurro. L'Inter ha perso punti in partite in cui sembrava aver acquisto il risultato. Mi riferisco soprattutto alla sconfitta di Bergamo contro l'Atalanta. Contro il Tottenham a Londra i nerazzurri non meritavano di perdere e con quel punto sarebbe stato tutto diverso. All'Inter è tutta una questione psicologica, quando deve sentirsi una grande squadra non riesce ad imporsi, manca un po' di personalità. Anche a Torino l'Inter ha giocato bene ma non ha concretizzato e la Juventus ha punito".

C'è anche un discorso tecnico cioè Spalletti non ha una rosa molto profonda?

"Si sta costruendo una rosa che potrà competere con la Juventus. Penso che nel prossimo mercato l'Inter farà acquisti giusti".

Che ne pensa di Handanovic?

"Ci sono situazioni in cui un portiere viene sorpreso da un tiro e capisce di non poter arrivare sul pallone e per questo non si tuffa. Succede a tutti i portieri".

Gol subito dall'Inter. Si fa dura per i nerazzurri?

"Adesso l'Inter sentirà un po' di pressione e secondo me ora bisogna far capire agli olandesi che devono perdere. Non sarà facile ma l'Inter deve fare risultato. L'Inter concede troppo spazio sulla trequarti. Queste sono partite trappola che vanno vinte per forza e quando vai sotto diventa dura. Io resto comunque fiducioso".