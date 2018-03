RMC SPORT - Borini: "Dobbiamo recriminare più per l'andata"

Fonte: Dal nostro inviato, Antonio Vitiello

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Fabio Borini, jolly del Milan di Gattuso, ha parlato ai microfoni di RMC Sport dopo la sfida di Londra, persa dai rossoneri per 3-1: "Sapevamo di partire in svantaggio. Dobbiamo recriminare più per la partita di San Siro rispetto al rigore fischiato stasera. Dopo aver subito il 2-1 era difficile poi fare tre gol. Questa partita ci aiuterà a crescere, ma non credo ci sia tutta questa differenza tra noi e loro. Il rigore non c'era e l'andata l'abbiamo giocata male. Ci siamo tirati la zappa sui piedi".

Sul livello della rosa: "È alto e non abbiamo solo individualità importanti. Conta il ritmo, quello che ha messo in campo l'Arsenal".

Sul modulo: "Le grandi squadre devono sapersi adattare ad ogni modulo".

Verso Milan-Chievo: "Ora siamo più affamati e cattivi, anche arrabbiati. Siamo più focalizzati sui nostri obiettivi. Sarà difficile, loro sono tosti. Verranno a San Siro per fare i punti salvezza, ma a noi servono di più".

Sulle difficoltà dell'attacco: "Abbiamo avuto occasioni con i tre attaccanti ma sono terminate fuori di poco".

Milan in Champions il prossimo anno?

"Speriamo di giocare l'Europa più alta possibile".