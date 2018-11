RMC SPORT - Borini: "Non volevamo perdere. Ora pensiamo alla Juve"

Fonte: Dall'inviato Pietro Mazzara

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel post partita di Betis Siviglia-Milan, l'esterno rossonero Fabio Borini ha parlato così ai microfoni di RMC Sport: "Nel primo tempo non abbiamo giocato male. Abbiamo cercato di contenerli, han fatto gol nell'unica azione. Noi non riuscivamo ad attaccare, ma ci sta, nel calcio non si può spingere novanta minuti".

Sulla reazione: "Ma certo, ci siamo sempre. C'è del terrorismo esterno al gruppo che non serve a niente. Giocare qui è difficile, si vede che ci tengono all'Europa League e c'erano anche 55mila persone. Eravamo sotto di un gol e non volevamo perdere. Ogni gara è cruciale per noi, avevamo già perso in casa e non volevamo cadere anche stasera".

Sugli infortuni: "Fanno parte del calcio, pensiamo a recuperare e testa a domenica".

Sul match contro la Juve: "Ci arriviamo da Milan, vincendo tre gare di fila in Serie A e pareggiando fuori casa in Europa League. Non abbiamo ancora la qualificazione in mano ma ora pensiamo a Milan-Juve".

Sul ruolo: "Bene, l'ho fatto bene. Come più o meno tutti i ruoli. Se mi diverte e gioco, mi va bene ogni ruolo".