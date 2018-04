RMC SPORT - Bosco: "Allegri ha sbagliato le scelte"

Andrea Bosco, editorialista di TuttoJuve, a RMC Sport Live Show commenta la pesante sconfitta della Juventus in Champions League contro il Real Madrid: "Quello di Ronaldo è uno dei gol più belli della storia del calcio. Un gesto tecnico formidabile. Ronaldo è un giocatore capace di determinare da solo le partite".

La differenza tra Juventus e Real Madrid è solo in Cristiano Ronaldo?

"E' in CR7 è nella qualità tecnica superiore nel Real Madrid e di alcune scelte sbagliate da parte di Allegri. E poi c'è l'arbitro: Casemiro prende il pallone con la mano, fallo che in Italia sarebbe stato fischiato, Chiellini chiede l'ammonizione ma l'arbitro lascia correre. Poi Dybala si lascia cadere, Casemiro chiede l'ammonizione e l'arbitro la dà. Questo fa capire il peso politico differente tra le due società. Con Collina la Juventus non è mai stata fortunata".