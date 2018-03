RMC SPORT - Bosco: "Allegri un genio. La Juventus trita tutti"

© foto di Marco Conterio

Andrea Bosco, giornalista di TuttoJuve, a RMC Sport Live Show ha parlato così della vittoria della Juve sul Milan: "Il bicchiere è totalmente pieno perché sulla traversa del Milan la Juventus ha avuto anche molta fortuna, e ci vuole anche questa per vincere. La Juventus nel primo tempo ha giocato veramente male e non capivo il 3-5-2. Allegri poi è un genio, ha mischiato le carte, ed è riuscita a macinare il Milan così come ogni altro avversario. Il rientro di Cuadrado è una notizia bellissima per la Juventus sia per la Champions che per il campionato. Io rimango comunque sorpreso dalla capacità di Allegri di leggere la partita e correggere gli errori suoi o dei giocatori e alla fine la Juventus trita tutti gli avversari".