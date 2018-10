RMC SPORT - Bosco: "Bernardeschi diventerà capitano della Juve"

Il giornalista Andrea Bosco ha commentato a RMC Sport Live Show la comoda vittoria della Juventus in Champions League: "Dybala perfetto, poteva farne cinque. Bernardeschi straripante nei primi trenta minuti ed è in uno stato di onnipotenza. Lo Young Boys mi è sembrata una squadra di scarponi. E' vero che si poteva segnare di più ma almeno stasera abbiamo visto due giocatori in condizioni stratosferiche. Ammiro i progressi di Bernardeschi, è un giocatore che mi fa impazzire, diventerà un'ottima mezzala e presto sarà il capitano della Juventus".