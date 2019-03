RMC SPORT - Bosco: "Bernardeschi il futuro della Juve e della Nazionale"

Andrea Bosco è intervenuto a RMC Sport, durante il programma "Quelli della notte", per commentare l'impresa della Juventus in Champions League, dedicando in particolare parole di elogio anche nei confronti di Bernardeschi: "Ronaldo ha fatto i gol, è stato determinante. Ma che partita hanno fatto gli altri, a partire da Bernardeschi? Tutta la squadra ha giocato in una maniera encomiabile. Ora la Juve deve pensare solo a chiudere bene il campionato e sperare che il sorteggio in Champions l’assista. Bernardeschi è un giocatore importante per il futuro della Juve e per la Nazionale".