RMC SPORT - Bosco: "Cancelo straordinario, CR7 è solo al 60%"

Andrea Bosco, giornalista, ha parlato ai microfoni di RMC Sport della vittoria della Juventus sull'Udinese: "La Juve mi ha fatto una grandissima impressione. L'Udinese si è vista giusto in un paio di occasione poi più niente. La Juve poteva aver segnato altri 4 o 5 gol. Non c'è stata partita, la superiorità tecnica della Juve è stata troppo grande. Se questa Juve può vincerle tutte? Non esiste una squadra che le vince tutte e immagino che neanche la Juve ce la possa fare. Ma questa Juve rispetto all'anno scorso ha due terzini capaci di accompagnare sempre l'azione. Cancelo è un giocatore straordinario. E poi la Juve ha un Cristiano Ronaldo, al momento forse al 60%, sempre marcato almeno da un paio di uomini per cui ci sono sempre giocatori bianconeri liberi in campo".