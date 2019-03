RMC SPORT - Bosco: "Con l'Atletico confido nella fortuna di Allegri"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Andrea Bosco, giornalista e opinionista, ha parlato ai microfoni di RMC Sport del futuro di Allegri, che potrebbe essere determinato dal match di martedì contro l'Atletico Madrid: "In vista dell'Atletico sono due cose che mi confortano: le statistiche sono fatte per essere smentite e Allegri è un uomo mediamente fortunato e confido molto in questa sua qualità. La partita conta anche perché le voci rimbalzano. Le ultime riguardano Guardiola e sembrano più che semplici voci, ci sono e ne è consapevole anche Allegri. Il mio pensiero è che anche se Allegri dovesse vincere la Champions League alla fine di questa stagione, il suo periodo alla Juventus si concluderà. Contro l'Atletico bisogna cercare di giocare in verticale evitando un calcio orizzontale perché non serve contro di loro. Bisogna rischiare e giocare a uomo come fanno anche altre squadre. La differenza in Europa ormai la fa la velocità abbinata ovviamente alla tecnica. L'Ajax ha fatto una partita spettacolare con Tadic che in questo momento è il più forte falso nueve che c'è".