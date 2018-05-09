  HOME  | EVENTI TMW  | REDAZIONE  | NETWORK  | RMC SPORT EVENTI LIVE  | CALENDARIO E CLASSIFICA  | CONTATTI
Da TUTTOmercatoWEB.com le ultime notizie di calcio mercato su Juve, Milan, Inter, Napoli, Roma
atalanta
benevento
bologna
cagliari
chievo
crotone
fiorentina
genoa
hellasverona
inter
juventus
lazio
milan
napoli
roma
sampdoria
sassuolo
spal
torino
udinese
 
HOME
SONDAGGIO
Chi resterà fuori dalla prossima Champions League?
  Roma
  Lazio
  Inter

[ Risultati sondaggio ]
Serie A

RMC SPORT - Bosco: "Con questo Douglas Costa la Juve sarebbe a Kiev"

09.05.2018 23:26 di RMCSport Redazione  Twitter:    articolo letto 6504 volte

Andrea Bosco, opinionista di Tuttojuve.com, ha commentato a RMC Sport Live Show la vittoria della Coppa Italia da parte della Juventus: “Nel primo tempo mi stavo addormentando. Mai visto un primo tempo così soporifero. Poi nel secondo tempo la partita è cambiata, un po' per gli errori di Donnarumma un po' perché la Juventus ha cominciato a giocare e a Benatia hanno dato la sveglia. Si sono sentite voci di mercato su di lui ma siccome nessuno vuole lasciare la Juventus è arrivata una reazione da parte sua. Con questo Douglas Costa forse la Juventus sarebbe a Kiev in finale di Champions League".
ARTICOLI CORRELATI
Segnala violazione
Stampa la notizia
Invia ad un amico

TUTTOmercatoWEB.com - il sito di calciomercato aggiornato 24 ore su 24

Altre notizie Serie B

EDITORIALE DI: Luca Marchetti

Ciclo Juve, D-Day a Napoli. Tutto inizia li, anche in Europa

Ciclo Juve, D-Day a Napoli. Tutto inizia li, anche in Europa

Primo piano

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 9 maggio

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 9 maggio LA ROMA PUNTA SU KLUIVERT JR E SPUNTA BALOTELLI. IL NAPOLI PREPARA UNA RIVOLUZIONE: VERDI, THAUVIN, GUEDES, JAHNABAKHSH E ZELENI PER L'ATTACCO. RUI PATRICIO PER LA PORTA. JORGINHO RESTA SOLO CON SARRI. MILINKOVIC-SAVIC NEL MIRINO DEL MANCHESTER UNITED. CONCEICAO VERSO IL RITORNO IN...
   Editore: TC&C srl web content publisher since 1994 Partita IVA 01488100510   

MEDIA PARTNERS  | NEWS TICKER  | MOBILE  | RSS

Tutti i diritti riservati - Testata giornalistica Aut.Trib.di Arezzo n° 13/05 del 10/11/2005 - Direttore Responsabile: Michele Criscitiello
Norme sulla privacy - Cookie policy - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n° 18246
Copyright © 2000-2018 - TUTTOMERCATOWEB.COM ® - Aut. Lega Calcio Serie A e Serie B num. 88
Utilizzo dei Cookie
CHIUDI
Questo sito utilizza i cookie. Accedendo a questo sito, accetti il fatto che potremmo
memorizzare e accedere ai cookie sul tuo dispositivo.
Clicca qui per maggiori informazioni.