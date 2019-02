RMC SPORT - Bosco: "Dybala, vedremo se giocherà anche a Madrid"

Il giornalista Andrea Bosco nel Live Show di RMC Sport ha commentato la partita tra Juventus e Frosinone. Ecco le sue parole:

Su Dybala

"Il gol è bellissimo, alla sua maniera. Segnale? Che se viene fatto giocare vicino alla porta, segna anche. Vediamo se Allegri lo fa giocare anche a Madrid o si coprirà con Bernardeschi. Ma comunque ha sempre ragione Allegri".

Su Cristiano Ronaldo

"C’è chi ha detto che era vecchio. Ne ha fatti 19 in campionato. Uno come lui non esiste, è il più forte al mondo insieme a Messi, lo sta dimostrando. Gioca sempre, oggi solo mezz’ora di riposo. Lui è sempre sul pezzo, stasera un gol e un assist, come sempre".

Sulla Champions

"Chiunque vada a giocare a Madrid, deve mettere in conto di fare una partita di grande sofferenza. L’allenatore li sa motivare come pochi, l’ambiente poi è caldissimo. La Juve giocherà più velocemente e con maggiore determinazione. Sarà un match importante per la Juve, basilare".