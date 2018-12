RMC SPORT - Bosco: "Fiorentina-Juve, eccessivi 3 gol di scarto"

© foto di www.imagephotoagency.it

Continua inarrestabile la marcia della Juventus, che nel secondo anticipo della 14° giornata di A sbanca il Franchi di Firenze per 3-0. In diretta nel 'Live Show' di RMC Sport, l'opinionista Andrea Bosco ha analizzato gli spunti del match:

È la prima volta in questo campionato che la Juventus vince con 3 gol di scarto...

"La Juve ha vinto con uno scarto maggiore rispetto a quanto dimostrato in campo. La superiorità bianconera nella ripresa è stata messa in discussione dalla Fiorentina, che invece è stata molto timida nel primo tempo. Il gol del 2-0 di Chiellini ha ammorbidito la partita fino poi al rigore di Ronaldo del 3-0".

Ronaldo continua a segnare...

"Quelli che erano dubbiosi su Ronaldo, erano quelli della volpe e l'uva".

Sulle prestazioni dei singoli:

"Ottima prestazione di De Sciglio, così come quella di Cancelo a sinistra. Bene anche la crescita di Bentancur e la partita di Dybala nel ruolo di tuttocampista, anche se non ha segnato. Fino a quando vince ha ragione Allegri e la sta avendo con l'argentino in quella posizione, nonostante lui sia uno che sente la porta. Cuadrado nei tre di centrocampo? Allegri sta facendo di necessità virtù".

Un commento su Bentancur?

"Già prima di arrivare nell'operazione Tevez era molto accreditato. L'intuizione di Allegri è stata quella di averlo messo come mezz'ala, visto che nel Boca giocava davanti la difesa".