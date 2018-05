RMC SPORT - Bosco: "Ho visto tanto Douglas Costa e non molta Juventus"

Andrea Bosco, opinionista di Tuttojuve.com, ha commentato così la vittoria contro il Bologna ai microfoni di RMC Sport: “Ho visto tantissimo Douglas Costa e non molta Juventus, non dico poca perché fare gol è sempre difficile. La Juventus è molto stanca, oggi non ha giocato anche per merito del Bologna che si è difeso bene. Sul gol del Bologna le responsabilità maggiori le ha Buffon, che comunque poi è stato decisivo dopo con una parata. Su Douglas Costa confermo che ero cauto, onore ad Allegri che lo ha trasformato da giocatore estemporaneo, che faceva giocate fini a se stesse, a giocatore devastante, che si rende utile sia a centrocampo che in fase di copertura. Poi ha questa velocità pazzesca, anche solo a pensarle certe giocate non è facile. Lo Scudetto? Lo può solo buttare la Juventus. Supponiamo che perda a Roma, che ci può stare perché la Roma sta bene, poi ha una partita in casa contro il Verona già retrocesso, anche se nel calcio ne ho viste di tutti i colori. Oggettivamente a questo punto lo può buttare via solo la Juventus”.