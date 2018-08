RMC SPORT - Bosco: "Juve, gioco rivedibile. Dybala no in panchina"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andrea Bosco, editorialista di TuttoJuve e opinionista di RMC, all'interno del Live Show ha commentato la vittoria della Juve sulla Lazio: "Non sono soddisfatto del gioco da parte della Juventus, in questo particolare la Lazio si è fatta preferire. Pjanic rivedibile fino al gol. Tutta la squadra non riesce ancora a capire i movimenti di Ronaldo che parla una lingua calcistica diversa dagli altri. Mi è piaciuto Bernardeschi, strepitoso Matuidi e buoni spunti di Cancelo. Mi sembra ancora la Juve dell'anno scorso. Allegri deve trovare il modo di far coesistere Dybala con Ronaldo e gli altri. Non può essere un panchinaro uno come lui".