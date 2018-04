RMC SPORT - Bosco: "Juve, non c'era il rigore per il Real"

Andrea Bosco, editorialista di TuttoJuve, durante il Live Show su RMC Sport ha commentato così la partita tra Real Madrid e Juventus e l'episodio del fallo su Lucas Vázquez: "Non era rigore. Il piede di Benatia è totalmente sul pallone. Già a velocità normale a me è sembrato che l'intervento fosse corretto come ci sono tanti contatti in area nel corso di una partita di calcio. L'espulsione di Buffon resterà una macchia indelebile sull'arbitro Oliver. La statistica dice 7 ammoniti per la Juventus e 2 ammoniti per il Real Madrid. Due espulsioni nel corso di due match mi sembra veramente eccessivo, questo però è un discorso molto articolato che coinvolge i vertici di chi designa gli arbitri a livello europeo. Non è la prima volta che accade alla Juventus e credo non sarà neanche l'ultima. All'andata il Real aveva dato una lezione di calcio alla Juve e Cristiano Ronaldo giustamente era uscito tra gli applausi per il gol che aveva segnato. Se li era meritati a Torino non se li è meritati stasera, perché ci vuole anche il rispetto dell'avversario. La Juventus ha fatto una partita strepitosa, avrebbe meritato quantomeno di andare ai supplementari, non è accaduto e c'è il rammarico ancora una volta che a livello europeo ci siano degli arbitraggi diciamo non all'altezza. Dispiace ma è successo anche questa sera".