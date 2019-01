© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'opinionista Andrea Bosco in diretta su RMC Sport ha commentato così il mercato della Juventus dopo la sconfitta per 3-0 in casa dell'Atalanta, nei quarti di finale di Coppa Italia: "Non ha senso tenere in rosa Spinazzola e Kean. Ormai è un po' tardi per il mercato, manca poco. Se non si sono attrezzati prima non lo faranno nelle ultime 24 ore, anche se Paratici è un mago. Non sarei tanto severo per l'addio di Benatia, ci sono motivazioni economiche e psicologiche".