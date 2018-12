RMC SPORT - Bosco: "Juve sempre affamata. Adoro Mandzukic"

Andrea Bosco, giornalista e opinionista, a RMC Sport Live Show ha commentato la vittoria dei bianconeri: "La Roma stasera ha giocato diversamente dal solito ed è riuscita a contenere in parte la Juventus anche se si è resa pericolosa solo in un'occasione. La Juventus ha prodotto tante occasioni da gol rispetto alla gara contro il Torino. Olsen ha salvato almeno tre gol. La Juventus ha la grande capacità non solo di vincere sempre ma soprattutto la capacità di questi giocatori, anche quelli nuovi, di voler sempre vincere. Hanno sempre fame di vittorie, non ho mai visto una cosa così".

La Juventus prende anche pochi gol anche grazie ad un tridente che sembrava squilibrato?

"Sono sei partite che la Juve non prende gol e l'importanza di Mario Mandzukic fa capire anche perché abbiano lasciato andar via Higuain senza troppi problemi. Sapevano che Mandzukic riportato al centro dell'attacco sarebbe stato diverso dalla passata stagione. Io adoro Mandzukic, giocatore fantastico e anche decisivo".

Cosa pensi della gara di Dybala?

"Il Dybala che vediamo adesso è un giocatore che Allegri ha voluto a centrocampo a gestire il pallone e ad aumentare la capacità di palleggio. Reputo che nel tempo farà il ruolo di Pjanic e sarà un altro giocatore rispetto ad ora. Il gol non sarà più la sua giocata o la sua caratteristica principale".