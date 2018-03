RMC SPORT - Bosco: "Juventus ingiocabile. Allegri è un marziano"

Il giornalista Andrea Bosco ha commentato così ad RMC Sport il risultato del recupero della partita di Serie A tra Juventus e Atalanta: "Oltre ai tre punti il dato positivo più importante è che l'Atalanta non ha mai tirato in porta. Le grandi squadre nascono dalle grandi difese e sotto questo profilo la Juventus è mostruosa perché concede agli avversari poco o nulla. L'Atalanta non si è scansata, Papu Gomez ha giocato ed ha fatto una buona partita ma in questo momento della stagione soprattutto a livello mentale la Juventus è ingiocabile. È una squadra in grande fiducia. Spero non ci siano altri problemi vari perché la frizione che c'è stata tra Benatia e Allegri a fine partita non so cosa abbia comportato, il precedente di Bonucci non vorrei avesse un seguito. Allegri alla fine ha sempre ragione lui, azzecca tutti i cambi, monta e rimonta questa squadra ad incastro, dal punto di vista tecnico è un vero marziano".

Con questo successo sull'Atalanta il campionato è chiuso?

"Non credo, i punti a disposizione sono ancora tanti e nella parte finale il calendario della Juventus è infernale. Il pericolo per il Napoli è di livello psicologico, cioè che l'ambiente si possa deprimere vedendosi nel giro di una settimana dalla testa della classifica a -4 dal primo posto".