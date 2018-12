L'opinionista Andrea Bosco ai microfoni di RMC Sport ha parlato delle possibili rivali agli ottavi di finale di Champions League della Juventus: Forse sorprenderò ma se la Juve gioca da Juve temo solo l'Atletico, che è una squadra rognosa e non ti fa giocare. In più Simeone ha una punta straordinaria come Griezmann. Le altre non le temo".