RMC SPORT - Bosco: "La Juve è ancora al 65% del suo potenziale"

Andrea Bosco, giornalista, a RMC Sport Live Show ha parlato della vittoria della Juventus sull'Udinese: "La Juve mi ha fatto una grandissima impressione. L'Udinese si è vista giusto in un paio di occasione poi più niente. La Juve poteva aver segnato altri 4 o 5 gol. Non c'è stata partita, la superiorità tecnica della Juve è stata troppo grande".

Questa Juve le può vincere tutte?

"Non esiste una squadra che le vince tutte e immagino che neanche la Juve ce la possa fare. Ma questa Juve rispetto all'anno scorso ha due terzini capaci di accompagnare sempre l'azione. Cancelo è un giocatore straordinario. E poi la Juve ha un Cristiano Ronaldo, al momento forse al 60%, sempre marcato almeno da un paio di uomini per cui ci sono sempre giocatori bianconeri liberi in campo".

La Juve di Allegri può ancora migliorare?

"Per me questa Juve esprime il 65% del suo potenziale. Ricordiamoci che in questo momento ai bianconeri manca Douglas Costa e c'è la variabile Bernardeschi che sa ripartire con grandi accelerazioni. Questa qualità ce l'hanno in pochi nel mondo. Bernardeschi può fare la differenza anche nella Juve. Mi ha fatto un'impressione mostruosa Mario Mandzukic, capisco perché per Allegri sia intoccabile".