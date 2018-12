RMC SPORT - Bosco: "La Juve ha soluzioni incontenibili per chiunque"

Andrea Bosco, opinionista di RMC Sport, ha analizzato la vittoria della Juventus contro l'Inter: "L'Inter ha avuto una sola grande occasione nel primo tempo prendendo un palo. Poi solo un'altra. Scudetto assegnato? No con i tre punti può succedere di tutto, ma di sicuro la Juventus ha dimostrato di avere le qualità per regolare ogni tipo di avversario. I bianconeri hanno delle soluzioni non contenibili per gli altri. Una di queste porta il nome di Mario Mandzukic. Dybala? Ha dato il suo contributo in un ruolo che lo sacrifica un po'. Emre Can? Voglio aspettare per giudcarlo. Sicuramente è un ottimo rientro. Si è vista la voglia di dare un contributo alla squadra. Borja Valero al posto di Politano? Non l'ho capita anche perché Politano è stato uno dei migliori in campo, creando non pochi problemi".