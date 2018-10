RMC SPORT - Bosco: "Le gare giocate con le Nazionali pesano"

Il giornalista Andrea Bosco ha commentato così il pareggio della Juventus contro il Genoa: “La pausa per la Nazionale? Ci sono troppi impegni, le partite giocate con le rispettive selezioni pesano, sopratutto per chi viaggia da un estremo del mondo all'altro. Ma tutto ciò non deve essere una scusa, la Juventus ha almeno 5-6 valori superiori al Genoa e oggi avrebbe dovuto vincere anche giocando in modo normale. I rossoblù non ha rubato nulla questa sera, hanno meritato il punto".